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Общество20 января 2022 14:26

В Тверской области после Нового года подорожали конфеты, детское питание и колбаса

Результаты мониторинга цен на продукты опубликовал Тверьстат
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Что поделать - инфляция...

Что поделать - инфляция...

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Тверьстат предоставил информацию о том, как изменились цены в продуктовых магазинах Твери и региона в первую рабочую неделю 2022 года. С 11 по 14 января больше всего подорожали шоколадные конфеты - на 5,43%. Килограмм мягких конфет в шоколадной глазури стоил около 424 рублей.

Ощутимо выросли в цене также мясные детские консервы - на 4,4% и колбаса: варёная на 3,26%, полукопчёная - на 2,81%. На 3,85% подорожала капуста, на 2,2% репчатый лук.

Подешевели за указанный период больше всего огурцы - на 2,87%. Скинули в цене также сосиски и сардельки (2,05%).