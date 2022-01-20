За год в Тверской области построено 32 многоэтажки

В регионе за год построен 81 многоквартирный дом. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверьстате подвели итоги строительства многоквартирных домов в регионе в 2021 году. Согласно опубликованным данным, всего в Верхневолжье за год построен 81 многоквартирный жилой дом. Общая площадь - 321 тыс. квадратных метров.

Чаще всего возводились двухэтажные дома – их было 18. Если же классифицировать по группам, то впереди многоэтажные здания на 9 и более этажей. Всего за год построено:

-32 многоэтажки с высотой более 9 этажей (из них девять - с количеством этажей 17 и более).

-31 малоэтажный дом (на 1-3 этажа).

-18 домов на 4-9 этажей.