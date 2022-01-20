Игорь Руденя поручил усовершенствовать работу центра горячей линии «122» в Тверской области

Губернатор в центре оперативной помощи гражданам по номеру «122».
Фото: ПТО
20 января губернатор Игорь Руденя вместе с руководством областного Минздрава посетил в Твери ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру «122». По информации от пресс-службы областного правительства, глава региона дал ряд поручений по усовершенствованию работы центра.
Каких именно, не сообщается.
В Верхневолжье работа линии на номере «122» ведётся в круглосуточном режиме.
- Жители Тверской области, позвонив по этому номеру, могут получить справочную информацию о работе больниц и поликлиник, врачебную консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на приём в центры амбулаторной помощи или к врачу в поликлинике, а также на вакцинацию, - проинформировала пресс-служба областного правительства - Сейчас здесь в центре работает 38 специалистов. В случае увеличения количества поступающих звонков, штат диспетчеров будет расширен, оборудованы дополнительные рабочие места,
Также сообщается, что за 2021 год в Тверской области по номеру «122» поступило более 333 000 звонков от граждан. С начала 2022-го - свыше 10 тысяч.
В среднем в сутки на номер «122» поступает порядка 1100 звонков.
Напомним, 18 января на заседании президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в России заявлено, что к работе на горячей линии «122» могут привлекаться студенты медицинских вузов и колледжей. В Твери эта мера уже реализуется.
Операторы центра рассажены по отсекам.
Фото: ПТО