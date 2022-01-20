В Тверской области 20 января коронавирусом заразился 281 человек

Число заболевших ковидом в областной столице растёт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 20 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 281 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 102966 заболевшим.

Выздоровел за минувшие сутки 268 человека.Всего с начала пандемии 92034 жителей излечились от коронавируса. 2430 человек скончались.

За минувшие сутки от COVID-19 в регионе от коронавируса умерли 4 человека. На карантине 8502 человек, плюс 9 за сутки. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 102 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.