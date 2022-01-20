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Общество20 января 2022 12:58

В Тверской области срочно нужны доноры крови

Не хватает доноров всех групп крови и ее компонентов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Доноров принимают без ПЦР-теста и справки о прививках

Доноров принимают без ПЦР-теста и справки о прививках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лечебные учреждения Тверской области срочно нуждаются в донорской крови и ее компонентах. Обэтом сообщает Тверская областная станция переливания крови.

Имеется острая потребность станции в донорах практически всех групп крови, особенно нужны доноры c I группой крови резус (+, -) II группой крови резус (+, -); III группой крови резус (+).

Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8:30 до 11:45, телефон 8(4822) 58-74-32.

С собой необходим только паспорт.

Напомним, что донором крови может стать любой дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови, с весом более 50 кг. Донор проходит бесплатное медицинское обследование, прием врачоа-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.

Имеются противовпоказания. Решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог. Все необходимые исследования делают на станции, ПЦР-тест и справка о прививках не требуется.

В день сдачи крови донору предоставляется компенсация на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 625 руб. 20 коп.