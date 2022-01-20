В Тверской области срочно нужны доноры крови

Доноров принимают без ПЦР-теста и справки о прививках
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Лечебные учреждения Тверской области срочно нуждаются в донорской крови и ее компонентах. Обэтом сообщает Тверская областная станция переливания крови.
Имеется острая потребность станции в донорах практически всех групп крови, особенно нужны доноры c I группой крови резус (+, -) II группой крови резус (+, -); III группой крови резус (+).
Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8:30 до 11:45, телефон 8(4822) 58-74-32.
С собой необходим только паспорт.
Напомним, что донором крови может стать любой дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови, с весом более 50 кг. Донор проходит бесплатное медицинское обследование, прием врачоа-трансфузиолога и предварительное лабораторное исследование.
Имеются противовпоказания. Решение о допуске к донации принимает врач-трансфузиолог. Все необходимые исследования делают на станции, ПЦР-тест и справка о прививках не требуется.
В день сдачи крови донору предоставляется компенсация на питание в размере 5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения - 625 руб. 20 коп.