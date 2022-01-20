Двое молодых людей пытались, но не смогли угнать автомобиль жителя Твери

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию об угоне автомобиля "ВАЗ" заявил 33-летний житель Твери. Ущерб владелец оценил в 30 000 рублей.

Полицейские выяснили, что мужчина небрежно относился к хранению транспортного средства. На ночь машина была оставлена с ключами в замке зажигания и открытой дверью. Этим и воспользовались злоумышленники. Двое ранее судимых молодых людей, 19 и 21 года, оттолкали машину в соседний двор, но так и не смогли запустить двигатель. Их действия попали на камеру видеонаблюдения.

Фигурантов задержали в Старицком районе. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 УК РФ.

Ведется следствие. Решается вопрос об аресте подозреваемых.