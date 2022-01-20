Ветеран прокуратуры Евгений Долгинцев ушел из жизни в Тверской области Фото: Евгений КУЦ

19 января 2022 года после непродолжительной болезни ушел из жизни ветеран прокуратуры бывший старший помощник прокурора области за исполнением законов о несовершеннолетних старший советник юстиции Евгений Дмитриевич Долгинцев. Ему было 80 лет. Некролог опубликован на сайте прокуратуры Тверской области.

Евгений Дмитриевич родился в 1941 году в Брянской области. Закончил Брянское техническое училище, работал бригадиром пути, затем проходил военную службу в рядах Советской Армии. Впоследствии работал на Брянском заводе Сельхозмашин, в Красносельской средней школе Брянской области.

В 1970 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение, после окончания которого 18 сентября 1970 г. принят на службу в прокуратуру Калининской (ныне Тверской) области следователем прокуратуры Торопецкого района.

Службе в прокуратуре посвятил более 30 лет, последовательно занимал должности прокурора Селижаровского района, Бежецкого межрайонного прокурора, прокурором Пролетарского района г. Калинина. В 1993 г. назначен старшим помощником прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних. В 2002 г. уволен из органов прокуратуры в отставку в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

- Неоднократно поощрялся прокурором РСФСР, Генеральным прокурором СССР, Российской Федерации, прокурором области. Светлая память о Евгении Дмитриевиче навсегда останется в наших сердцах, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Евгением Долгинцевым состоится 21 января в часовне у морга Клинической больницы скорой медицинской помощи в 12:00.