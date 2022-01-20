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Происшествия20 января 2022 10:42

Мужчина украл спецодежду из гипермаркета в Твери

Его задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сигнал "тревога" поступил на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Твери регионального Управления Росгвардии из гипермаркета на Октябрьском проспекте.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что один из покупателей зашел в торговый зал, взял спецжилет и попытался покинуть магазин. Злоумышленника заметили сотрудники магазина.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого. Безработный 39-летний гражданин сопредельной республики в полиции сознался в содеянном.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.