Тверские линейные полицейские рассказали школьникам о работе в транспортной полиции

Ребятам даже позволили опробовать учебное оружие. Фото: пресс-служба ЛО МВД России на станции Тверь

В рамках ежегодной Всероссийской акции «Студенческий десант» тверские транспортные полицейские провели встречу с кадетами специализированного 10-го класса школы № 16.

Исполняющий обязанности начальника кадров линейного отдела майор полиции Роман Звонарев рассказал ребятам о работе транспортной полиции и пригласил на службу - конечно, когда они закончат образование - в школе и учебных учреждениях МВД.

Ребятам также рассказали о специфике оперативно - розыскной деятельности в линейном отделе, продемонстрировали спецсредства и учебное огнестрельное оружие. Под наблюдением стражей порядка ребята примерили каски и бронежилеты, опробовали наручники.

Конечно, напомнили школьникам и о безопасности на железной дороге, приведя жизненные примеры беспечного поведения людей, повлекшие за собой печальные последствия. Завершилась встреча на позитивной ноте: в комнате истории линейного отдела инспектор ОДН капитан полиции Екатерина Романова рассказала школьникам о сотрудниках транспортной полиции, работавших в разные годы в линейном отделе, продемонстрировав их боевые ордена и форменное обмундирование.