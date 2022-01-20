Двум районам Тверской области направят свыше 2 млн рублей на значимые проекты

Вопрос о поддержке двух проектов в районах рассмотрен в областном правительстве. Фото: ПТО

В Калининском районе будет благоустроена площадь у досугового центра «Эммаус». В селе Покровское Фировского района обустроят две контейнерные площадки для четырёх мусорных контейнеров.

Как решено на заседании областного правительства, на эти цели из федерального и областного бюджетов направят свыше 2 млн рублей.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор Игорь Руденя поручил областным министерствам представить предложения по дополнительному обустройству контейнерных площадок в районах региона.