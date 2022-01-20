В Твери продолжают работу ледовые площадки

В Твери работают ледовые площадки Фото: администрация Твери

В Твери продолжают работу катки. Ледовые площадки открыты для посетителей в выходные и будние дни. График работы зависит от погодных условий.

Ежедневно катки работают в парке Победы, на площади Славы, возле ТРЦ "Рубин", ТЦ "Декатлон", СК "Планета", на территории парка Дворца творчества детей и молодежи, открыт "Каток Губернский" на Тверском ипподроме.

В местах массового катания работает прокат, оборудованы раздевалки, буфет.

Залиты катки на улице Левитана, 87 (ФОК им. Султана Ахмерова), в Бобачевской роще, у ДК "Затверецкий", возле спортивной школы "Лидер" в Мамулино, на придомовой территории дома №52 по улице Паши Савельевой, в поселке Сахарово возле Тверской государственной сельскохозяйственной академии, на проспекте Корыткова, 20 Б возле МБОУ СОШ №4, в Брусилово на улице М. Смирновой,5, улице Луначарского, 26, 34 и Комсомольском проспекте, 3.

Посмотреть время работы и расположение ледовых площадок можно на интерактивной карте.