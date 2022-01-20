За демонстрацию нацистской символики оштрафован осужденный ИК-7 в Тверской области

Осужденный оштрафован за нарушения
Фото: Степан КАМЕНЕВ
Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе осуществления надзорной деятельности за исполнением законодательства о противодействии экстремизму установлено, что в ноябре 2021 года 39-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-7 УФСИН России по Тверской области, показывал другим осужденным свои татуировки в виде нацистской символики.
В отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.
Постановление суда не вступило в законную силу.