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Общество20 января 2022 8:03

За демонстрацию нацистской символики оштрафован осужденный ИК-7 в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденный оштрафован за нарушения

Осужденный оштрафован за нарушения

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Тверской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе осуществления надзорной деятельности за исполнением законодательства о противодействии экстремизму установлено, что в ноябре 2021 года 39-летний мужчина, отбывающий наказание в ИК-7 УФСИН России по Тверской области, показывал другим осужденным свои татуировки в виде нацистской символики.

В отношении нарушителя вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, виновному назначен штраф.

Постановление суда не вступило в законную силу.