В Тверской области бдительная пенсионерка отказалась отдавать мошенникам 396 000 рублей

Злоумышленников разыскивает полиция Фото: Анастасия Осипова

77-летняя жительница Бежецка чуть не стала жертвой мошенников. Телефонный аферист позвонил ей и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что на счёте женщины якобы зафиксированы подозрительные операции. Для защиты денег он предложил ей перевести сбережения на безопасный счет.

Женщина пошла в банкомат и попыталась перевести накопления. С первого раза ей это не удалось, и заявительница, обнаружив обман, прервала связь с мошенником.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (попытка мошенничества). Злоумышленников разыскивает полиция.