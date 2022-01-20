Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 января 2022 7:27

В Тверской области МУП задолжало работникам 1,5 миллиона рублей по заработной плате

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты

Прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты

Фото: Валерий РОМАНОВ

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области в ходе проверки выявила, что МУП "ВКХ-Родник" задолжало 1,5 млн рублей по заработной плате 56 работникам.

В суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении должностного и юридического лиц прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, виновным вынесено предупреждение.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками полностью погашена.