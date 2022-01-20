В Тверской области МУП задолжало работникам 1,5 миллиона рублей по заработной плате

Прокуратура выявила нарушения при выплате зарплаты Фото: Валерий РОМАНОВ

Кимрская межрайонная прокуратура Тверской области в ходе проверки выявила, что МУП "ВКХ-Родник" задолжало 1,5 млн рублей по заработной плате 56 работникам.

В суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате, которые рассмотрены и удовлетворены.

В отношении должностного и юридического лиц прокуратурой возбуждены дела об административном правонарушении, виновным вынесено предупреждение.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками полностью погашена.