Пьяный мужчина ногами забил сожительницу в Тверской области

Подозреваемый задержан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, вечером, 17 января 2022 года, в одной из квартир двухэтажного дома в Бежецке пьяный мужчина в ходе ссоры начал избивать сожительницу руками и ногами. 18 января от полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На место выезжали следователь, криминалист и сотрудники полиции. Подозреваемый задержан. Место преступления осмотрено, собраны улики, назначены экспертизы. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.