В жилом комплексе Твери кипятком затопило многоэтажку

В многоэтажке затопило 12 этажей Фото: ТИА (скрин видео)

Коммунальное ЧП произошло в ночь на 19 января, в новом жилом комплексе на улице Левитана в Твери. В доме №3 в двухкомнатной квартире на 12-м этаже прорвало трубу с горячей водой.

Об аварии рассказали жильцы дома в группе жилого комплекса в соцсети. Кипяток из трубы лился около часа, пока не приехали коммунальные службы и не перекрыли воду. В квартирах, которые сильно пострадали от потопа, отключено электричество.

Вода дошла до второго этажа, там в квартирах - подтеки на стенах и небольшие лужи на полу.

Электричество в квартиры подключат после того, как они просохнут от воды. Сроки в УК пока не уточняют.