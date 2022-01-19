Губернатор Игорь Руденя и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили строительство детской больницы в Твери

"Визуалка" проекта ДОКБ. Фото: ПТО

19 января министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в режиме видеоконференцсвязи провел в совещание о строительстве в Твери детской областной клинической больницы. Участвовали в обсуждении губернатор Игорь Руденя и представители генерального подрядчика - компании «РТ-Соцстрой» госкорпорации «Ростех».

На совещании рассмотрены вопросы медико-технического обоснования параметров проекта строительства и оснащения ДОКБ.

На объекте завершено устройство монолитной плиты фундамента. Ведутся работы по возведению несущих железобетонных конструкций подземного этажа.

В соответствии с проектом в новом комплексе будет 420 коек и 17 отделений, в том числе онкогематологическое и офтальмологическое. Регион испытывает в них потребность.

ДОКБ будет рассчитано на 13,5 тыс. посещений пациентов в год.

Будущая ДОКБ будет представлять собой два шестиэтажных (включая один подземный уровень) корпуса, между которыми сделают три галереи.

- Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер оказания медицинской помощи. Он объединит ведущие учреждения здравоохранения региона: перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, - сообщила пресс-служба областного правительства.

На создание нового комплекса ДОКБ из федерального бюджета выделено более 4,6 млрд рублей, из регионального - порядка 1,2 млрд рублей. Больница должна быть построена до 2024 года.

Напомним, решение о строительстве новой детской областной клинической больницы было принято после большого пожара, произошедшего в прежней ДОКБ в феврале 2017 года.