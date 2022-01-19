Подростку-закладчику из Тверской области предъявлено обвинение по уголовному делу

Подростку предъявлено обвинение Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя города Кувшиново. 16-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Обвиняемый был задержан 14 января на одной из улиц Торжка, при нем обнаружено 30 свертков с наркотическим веществом, которое он намеревался сбыть через тайники-закладки.

Фигурант заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.