Тверской детский омбудсмен Лариса Мослолыгина временно отменила личный приём граждан

Уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина. Фото: www.ombudsman-tver.ru

"В связи с непростой эпидемиологической ситуацией мы вынуждены временно отменить личные приёмы и консультации", - сообщила 19 января уполномоченный по правам ребёнка в Тверской области Лариса Мосолыгина.

Обратиться к омбудсмену можно дистанционно: по адресу электронной почты tver@rfdeti.ru, через форму подачи обращения на сайте уполномоченного, или обычным письмом: 170100, Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д. 5. По всем вопросам, связанным с защитой прав детей, также можно звонить: 8 (4822) 32-05-02. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00.