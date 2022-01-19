Митрополит Амвросий освятил воду озера Селигер в Тверской области и помолился об избавлении от ковида

Митрополит совершил богослужения в Нило-Столобенской пустыни. Фото: Тверская епархия

В праздник Крещения митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил богослужения в Нило-Столобенской пустыни на Селигере.

В ночь с 18 на 19 января владыка совершил Божественную литургию, после который прошёл во главе крестного хода и совершил чин освящения селигерской воды.

"За Литургией были вознесены прошения о прекращении губительного поветрия (коронавируса. - Ред.), молитвы о врачах и болящих, о восстановлении Спасо-Преображенского собора города Твери", - сообщает Тверская епархия.

А в храмах Твери и региона 19 января верующим раздавали освящённую воду. В одном из храмов побывала "КП"-Тверь".