Тверские студенты проходят практику на транспортном предприятии "Верхневолжское АТП"

Практика на транспортном предприятии продлится до 15 апреля. Фото: Александр ЖМУЛИН

Компания-перевозчик "Верхневолжское АТП" приняла на практику студентов Тверского колледжа транспорта и сервиса. Сейчас свои силы там пробуют четверо студентов. Это четверокурсники, они учатся специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".

Студентам, которые хорошо себя проявят, предложат трудоустройство в штат авторемонтной мастерской. Всего на "Верхневолжском АПТ" сегодня трудятся около 1500 сотрудников, более 900 из которых – водители общественного транспорта.