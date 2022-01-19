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Общество19 января 2022 14:39

Тверские студенты проходят практику на транспортном предприятии "Верхневолжское АТП"

Особо отличившихся могут пригласить на постоянную работу в штат компании-перевозчика
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
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Практика на транспортном предприятии продлится до 15 апреля.

Практика на транспортном предприятии продлится до 15 апреля.

Фото: Александр ЖМУЛИН

Компания-перевозчик "Верхневолжское АТП" приняла на практику студентов Тверского колледжа транспорта и сервиса. Сейчас свои силы там пробуют четверо студентов. Это четверокурсники, они учатся специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта".

Студентам, которые хорошо себя проявят, предложат трудоустройство в штат авторемонтной мастерской. Всего на "Верхневолжском АПТ" сегодня трудятся около 1500 сотрудников, более 900 из которых – водители общественного транспорта.