Лекторий исторической правды создадут в военно-патриотическом лагере под Ржевом Фото: ПТО

В Военно-патриотическом лагере им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе будет создан лекторий исторической правды.Проект будет реализован в Тверской области в 2022 году при поддержке Фонда президентских грантов.

Лагерь является частью туристического маршрута «Дорогой тяжкою, дорогой славною», площадкой проведения «Вахты памяти. Ржев - Дальний Восток», межнациональных поисковых экспедиций, молодежных патриотических проектов.

Программа проекта рассчитана на школьников 10-11 классов, студентов и предусматривает проведение музейно-педагогических, исторических семинаров, встречи с ветеранами трудового фронта, героями России, занятия по теории и практике поисковой деятельности, лекции по истории Великой Отечественной войны, о ее героях, героях Ржевской битвы, конкурсы по стрельбе в интерактивной стрелковой зоне, фестивали военной песни и другие мероприятия военно-патриотической направленности.

Проект реализует благотворительный фонд «Добро».