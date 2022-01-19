Двух наркокурьеров отправили на восемь лет в колонию в Тверской области

Суд приговорил фигурантов к восьми годам колонии Фото: архив "КП"

Калининский районный суд Тверской области вынес приговор в отношении двух 23-летних жителей Твери. Молодые люди признаны виновными по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1, ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах).

В суде установлено, что подсудимые пытались сбыть более 1 кг различных наркотических средств через тайники-закладки в лесу около деревень Рябеево, Калиново и Софьино Калининского района Тверской области.

Фигуранты были задержаны в июне 2020 года.

Суд приговорил молодых людей к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.