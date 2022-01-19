В Тверской области отремонтируют три котельные и шесть участков теплосетей

Ремонтировать будут в том числе шесть участков тепловых сетей общей протяжённостью 3,6 км. Фото: ПТО

Три котельные и шесть участков тепловых сетей общей протяжённостью 3,6 км будут отремонтированы в этом году в семи муниципалитетах. На заседании областного правительства 19 января было объявлено, что работы проведут за счёт средств областного бюджета.

Это касается ЗАТО «Озерного», Вышневолоцкого городского округа, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов, Лесного и Спировского муниципальных округов.

- Одним из критериев при выборе объектов является снижение себестоимости предоставляемых услуг за счет сокращения теплопотери. Второй аспект – модернизация изношенных сетей. Также мы продолжаем работу по консолидации коммунальных активов в государственную собственность Тверской области. Наша задача - принять меры для обеспечения устойчивого тепло- , водо - и электроснабжения потребителей, - прокомментировал представителям СМИ после заседания губернатор Игорь Руденя.