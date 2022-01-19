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Общество19 января 2022 13:01

В торговых точках Московского района Твери проверили овощи и фрукты

Выявлены карантинные объекты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Проверки прошли в Московском районе Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Проверки прошли в Московском районе Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

18 января сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям было проведено надзорное мероприятие в Московском районе Твери.

Специалисты проверили соблюдение законодательства в сфере карантина растений и исполнение законодательства при продаже запрещенной к ввозу продукции.

В ходе рейда был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с томатами и мандаринами из Азербайджанской Республики, виноградом из Республики Молдова, не прошедшими фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в отношении виновного лица возбуждено административное производство.