Жительница Тверской области перевела мошенникам 86 000 рублей

Женщину обманули на 86 000 рублей Фото: Анастасия Осипова

В полицию обратилась 50-летняя жительница Осташковского городского округа и сообщила, что стала жертвой мошенников. Женщина хотела взять кредит в миллион рублей, перешла на сайт неизвестного банка и позвонила по указанному номеру.

Неизвестный собеседник ответил, что заявка одобрена, но необходимо оплатить комиссию за перевод денежных средств, страховку и доставку документов. На каждую из операций заявительнице приходило смс-сообщение с кодом, которые она передавала собеседнику.

С банковской карты потерпевшей списали 86 000 рублей, а лжебанкир перестал выходить на связь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.