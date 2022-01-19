В 2022 году субсидии на улучшение жилищных условий получат 164 семьи в Тверской области

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса по ипотечному кредитуу, а также на строительство дома. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2016-2021 годах государственной субсидией для улучшения жилищных условий воспользовались 873 молодые семьи в Тверской области. За пять лет в семьях после улучшения жилищных условий родились 52 ребёнка. В 2022 году поддержку получат 164 семьи, 44 из которых многодетные.

Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства Тверской области 19 января.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу по увеличению объёмов финансирования по данному направлению.

- На очереди находится более 500 семей, в том числе многодетных, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. И мы эту задачу должны выполнять достаточно динамично, - отметил Игорь Руденя.

Жилищный сертификат может быть направлен на уплату первоначального взноса по ипотеке, а также на строительство дома.

Соцвыплаты в 2022-ом будут направлены молодым семьям из 32 муниципалитетов.