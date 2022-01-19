Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 11:22

В Тверской области исполнилось 100 лет женщине, которая ухаживала за ранеными во время Великой Отечественной войны

Ветерана поздравил глава региона
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Анна Петровна Бабошина - ровесница века.

Анна Петровна Бабошина - ровесница века.

Фото: ПТО

19 января столетие отмечает жительница Вышнего Волочка, участница Великой Отечественной войны Анна Петровна Бабошина. С юбилеем Анну Петровну поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вызывает искреннее восхищение Ваша преданность родной стране, верность нравственным идеалам нашего народа. Эти качества помогли поколению фронтовиков победить в Великой Отечественной войне, преодолеть трудное послевоенное время, пройти достойный жизненный путь. Спасибо Вам за великий подвиг, совершенный во имя Отечества, - отметил Игорь Руденя.

Анна Петровна довольно рано познала труд. С 14 лет она работала швеей на швейной фабрике.

В 1941 году производство эвакуировали, а девушка стала санитаркой в эвакогоспитале №1761 в Вышнем Волочке. Она ухаживала за раненными, которых перевозили в Калинин на лечение.

После войны трудилась на Вышневолоцкой фабрике пошива и ремонта одежды, затем - в детском саду при местном механическом заводе.

Анна Петровна награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалью Маршала Жукова, а также медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»