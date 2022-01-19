Следователи проводят проверку по сообщениям об актах терроризма в школах и детских садах Тверской области

Проводится проверка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области организована дослдственная проверка в связи с поступившим сообщением о заминировании на территории города Твери и Тверской области более 30-ти школ и детских садов, без указания конкретных адресов образовательных учреждений.

- В целях установления всех обстоятельств незамедлительно организованы выезды следственно-оперативных групп в школы и детские сады Твери и области в составе сотрудников следственного управления Следственного комитета, сотрудников полиции и Росгвардии, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Как стало известно "КП"-Тверь", детей из школ и детских садов не эвакуировали. Дальнейшая информация уточняется.