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Происшествия19 января 2022 11:07

Следователи проводят проверку по сообщениям об актах терроризма в школах и детских садах Тверской области

Поступила информация о минировании 30 учреждений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области организована дослдственная проверка в связи с поступившим сообщением о заминировании на территории города Твери и Тверской области более 30-ти школ и детских садов, без указания конкретных адресов образовательных учреждений.

- В целях установления всех обстоятельств незамедлительно организованы выезды следственно-оперативных групп в школы и детские сады Твери и области в составе сотрудников следственного управления Следственного комитета, сотрудников полиции и Росгвардии, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Тверской области Валерия Павлова.

Как стало известно "КП"-Тверь", детей из школ и детских садов не эвакуировали. Дальнейшая информация уточняется.