Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 9:30

В Тверской области браконьер получил условный срок за незаконную рубку леса

Ущерб составил 180 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчину осудили за незаконную рубку леса

Мужчину осудили за незаконную рубку леса

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал житель Спировского района. Мужчину осудили по части 3 статьи 260 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что 47-летний житель в период с 5 февраля по 24 мая 2021 года, на территории Калашниковского участкового лесничества Лихославльского района, с использованием лесозаготовительной техники незаконно вырубил более 13 куб. метров леса. Ущерб составил 180 000 рублей.

Суд назначил браконьеру наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год. Удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.