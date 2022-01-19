В Тверской области браконьер получил условный срок за незаконную рубку леса

Мужчину осудили за незаконную рубку леса Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал житель Спировского района. Мужчину осудили по части 3 статьи 260 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что 47-летний житель в период с 5 февраля по 24 мая 2021 года, на территории Калашниковского участкового лесничества Лихославльского района, с использованием лесозаготовительной техники незаконно вырубил более 13 куб. метров леса. Ущерб составил 180 000 рублей.

Суд назначил браконьеру наказание в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год. Удовлетворено исковое заявление прокурора района о взыскании причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.