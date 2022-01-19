Очередной рейд против антимасочников прошел в автобусах Твери

В автобусах проходят рейды против антимасочников Фото: ПТО

В Тверской области продолжается усиленный контроль по соблюдению масочного реима в общественнм транспорте. Как сообщили в "Транспорте Верхневолжья" по итогам рейда 19 января, снижается количество повторных нарушений.

Рейды проходят в регионе с 21 октября. Их проводят контролеры совместно с полицией. Проверки продлены до февраля 2022 года.

C октября сотрудники полиции составили 600 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Из них 63 – повторно. Сумма штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте составляет от 1000 рублей. При повторном нарушении – от 15 000 рублей.

В случае возникновения спорной ситуации для обоснования штрафа используют записи с камер видеонаблюдения, размещенных в автобусах.