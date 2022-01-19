Жители улицы Лизы Чайкиной в Твери жалуются на автомобилистов-нарушителей

Закрытый участок автомобилисты объезжают по тротуару Фото: vk.com/vktver/Павел Иванов

В Твери с 13 января 2022 года перекрыт проезд по улице Лизы Чайкиной на участке от проспекта Ленина до улицы Академической. Постановление действует до 17:00 вечера 27 января.

Для автотранспорта организован объезд, выставлены соответствующие дорожные знаки, но автомобилисты их игнорируют.

Как отмечают жители близлежащих домов, водители объезжают перекрытый участок по недавно отремонтированному тротуару. Фото и видео опубликовано в группе "Тверь ВКонтакте".

- Просьба к организации проводящей работы: поставьте блоки, чтобы автомобилям перекрыть движение на тротуаре, - просят в посте жители и призывают водителей не нарушать Правила дорожного движения.