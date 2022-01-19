В Твери водителей штрафуют за тонировку автомобилей

В Твери водителей штрафуют за тонировку Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области 18 января провели профилактическое мероприятие "Тонировка" в Твери. Инспекторы останавливали автомобили, на ветровые и передние боковые стекла которых были нанесены пленки и другие покрытия, ограничивающие обзор с места водителя.

Светопропускание стекол остановленных автомобилей проверяли при помощи специальных приборов. На водителей-нарушителей составлены административные материалы.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством с нарушениями требований техрегламента, влечет штраф в 500 рублей, водителю выдается требование об устранении данного правонарушения в установленный срок. За повторное нарушение размер штрафа увеличивается от 500 до 1000 рублей, также может быть наложен административный арест на срок до 15 суток.