В Вышнем Волочке у купели все спокойно. Фото: VK/Вышний Волочёк

В ночь на 19 января в Тверской области начались крещенские купания. Судя по немногочисленным постам очевидцев и участников процесса в соцсетях - у иорданей все спокойно.

По крайней мере так было в единственном официальном областной месте купания в Твери - напротив политеха на Речном (наб. А.Никитина, 22). Люди без очередей и толчеи шли по спуску к Волге, окунались. Рядом дежурят казаки, специалисты МЧС. Неподалёку от места купания находится катер МЧС на воздушной подушке, мало ли что. На набережной дежурят полицейские, припаркована спецтехника. Пьяных и дебоширов нет. Окунуться здесь можно с 22 часов 18 января до 22 часов 19 января.

Судя по фото, все спокойно на купаниях в Вышнем Волочке.

Кстати, выкладывать фото в соцсети с места погружения теперь немодно, если пару лет назад это делал каждый второй, то сейчас - нет.

Вообще же священники отмечают, что вся вода в крещенский праздник обладает чудесными свойствами, можно окунуться хоть дома в ванной, главное - верить.

Врачи традиционно не в восторге от таких экстремальных купаний, рекомендуют внимательно отнестись к своему организму и не рисковать.

К осторожности и соблюдению мер безопасности у купелей призывает МЧС. В случае возникновения непредвиденных и неприятных ситуаций в период купаний, звоните на единый телефон спасения: 112.

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