Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 января 2022 16:26

В Тверской области мужчина арестован по подозрению в убийстве знакомого

ЧП произошло в Новозавидовском
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Расследование продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Расследование продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине в совершении убийства человека (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено 15 января в квартире дома на улице Фабричной поселка Новозавидовский Конаковского района. В ходе ссоры мужчина ударил товарища ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На место преступления выезжали следователь, полиция и криминалист. Изъято орудие убийства. Фигурант заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.