В Тверской области мужчина арестован по подозрению в убийстве знакомого

Расследование продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине в совершении убийства человека (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, преступление было совершено 15 января в квартире дома на улице Фабричной поселка Новозавидовский Конаковского района. В ходе ссоры мужчина ударил товарища ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

На место преступления выезжали следователь, полиция и криминалист. Изъято орудие убийства. Фигурант заключен под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.