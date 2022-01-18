В Тверской области выявлены случаи гонгконгского и свиного гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На второй календарной неделе 2022 года в Тверской области выявлено 8300 случаев ОРВИ.

- Превышение недельного порога заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди взрослого населения, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области.

За прошедшую неделю зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом: четыре пациента заразились гонконгским гриппом (Н3N2) и один - свиным (Н1N1). Среди заболевших - один ребенок. Все пациенты не были привиты от гриппа.

Также, в ходе проведения лабораторных исследований были выявлены возбудители респираторных инфекций не гриппозной этиологии.