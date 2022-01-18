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Общество18 января 2022 16:11

Госавтоинспекторы нашли и оштрафовали водителя, который не пропустил "скорую" в Твери

Мужчина рассказал, что растерялся
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителя оштрафовали на 3000 рублей

Водителя оштрафовали на 3000 рублей

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Твери госавтоинспекторы нашли и привлекли к ответственности водителя, который при движении по улице Паши Савельевой не пропустил автомобиль "скорой помощи".

Видео было опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь" 12 января.

- Нарушителем оказался 38-летний мужчина, который пояснил, что растерялся и не смог найти места, куда бы мог сместиться, чтобы пропустить автомобиль скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей.