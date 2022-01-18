Госавтоинспекторы нашли и оштрафовали водителя, который не пропустил "скорую" в Твери

Водителя оштрафовали на 3000 рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Твери госавтоинспекторы нашли и привлекли к ответственности водителя, который при движении по улице Паши Савельевой не пропустил автомобиль "скорой помощи".

Видео было опубликовано в группе "Подслушано у водителей. Тверь" 12 января.

- Нарушителем оказался 38-летний мужчина, который пояснил, что растерялся и не смог найти места, куда бы мог сместиться, чтобы пропустить автомобиль скорой медицинской помощи, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 3000 рублей.