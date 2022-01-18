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Общество18 января 2022 15:44

В ночь на 19 января в Твери перекрют улицы из-за Крещенских купаний

Будет ограничена парковка и движение автотранспорта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери ограничат движение транспорта

В Твери ограничат движение транспорта

Фото: Виктор Буздин

В Твери в ночь с 18:00 вечера 18 января до 6:00 утра 19 января парковка всех видов транспорта (кроме машин, обеспечивающих проведение мероприятия) на участках набережной Афанасия Никитина и улицы Горького (от Комсомольского проспекта до Речного вокала) будет ограничена.

С 23 часов также будет полностью ограничено движение транспорта на указанных участках.

Проезд транспорта будет осуществляться в объезд, в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

Ищите заранее места для парковки и пути объезда.