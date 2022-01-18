Слушатели «Школы фермера» в Тверской области защитили бизнес-планы и получили дипломы

Выпускники применят свои новые знания в сельском хозяйстве. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году в Тверской области стартовал образовательный проект «Школа фермера». С сентября по декабрь 25 слушателей изучали правовые аспекты работы фермерских хозяйств, основы финансового бизнес-моделирования, маркетинга. По итогам обучения все защитили бизнес-планы и получили дипломы государственного образца, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Темы бизнес-планов, которые студенты собираются претворить в жизнь, разнообразные: кто-то планирует завести коров айширской породы и производить уникальную мясную продукцию, кто-то будет выращивать овёс, пшеницу и рапс, кто-то займётся пчеловодством. По итогам защиты дипломов в числе лучших выделены работы удомельских предпринимателей Игоря Павлова и Андрея Комеренко. Они получили грантовую поддержку в размере 300 тыс. рублей.