В селе под Кимрами в Тверской области запланировано строительство газовой котельной

На встрече. Фото: ПТО

18 января губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой города Кимры Ириной Балковой и главой Кимрского района Ириной Мироновой. По ее итогам Игорь Руденя поручил областному министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства оказать содействие муниципалитету в реализации проекта строительства газовой котельной в селе Ильинское в 15 км от Кимр.

.Администрация Кимрского района обратилась к губернатору с просьбой о поддержке области в софинансировании работ. Теперь объект могут включить в Адресную инвестиционную программу региона.

По информации пресс-службы областного правительства, потребителями тепла от новой котельной станут более 900 жителей многоквартирных домов села, а также соцучреждения - детсад, школа, дом-интернат.

Помимо этого, на встрече зашла речь о планах по строительству нового водопроводного дюкера через реку Волга в Кимрах.

Игорь Руденя отметил: регион готов рассмотреть возможность поддержки для решения важного для жителей города вопроса.