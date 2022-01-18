Студентов-медиков пригласили работать на Тверскую станцию скорой помощи

Для студентов медколледжей и ТГМУ провели профориентационные занятия. Фото: Александр МИЛКУС

18 января в Кашинском медицинском колледже прошло профориентационное мероприятие для студентов. Будущим медикам рассказали о работе на Тверской станции скорой помощи и имеющихся там вакансиях. Студенты также приняли участие в мастер-классе на базе автомобиля "скорой".

Чуть раньше такие же встречи прошли со студентами Тверского государственного медицинского университета и Тверского медицинского колледжа.

«Самое важное в службе скорой медицинской помощи – это люди, которые принимают вызовы, оказывают помощь, довозят бригады до пациентов. Наша служба должна отвечать самым высоким требованиям, поэтому мы начали работу по модернизации системы. Прежде всего, это современное материально-техническое обеспечение, усовершенствование управления и мониторинга, закупка необходимых лекарственных препаратов», – цитирует слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба Правительства Тверской области.

В настоящее время в службе скорой помощи в регионе работают более 2000 сотрудников. Кадровый состав расширяется. При Тверском государственном медуниверситете открыта кафедра скорой медицинской помощи. Там готовят ординаторов, медработников среднего звена, проводят профессиональную переподготовку. В Тверской области завершён процесс объединения подразделений скорой помощи в единую систему. Объединены станции и отделения СМП в районах области, в единую структуру также вошёл Центр медицины катастроф.