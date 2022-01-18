Губернатор Тверской области поучаствовал в заседании президиума антиковидного совета при Правительстве РФ

губернатор Игорь Руденя в кабинете для видеосвязи. Фото: ПТО

18 января губернатор Игорь Руденя принял участие в заседании президиума Координационного Совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в России. Его в режиме видеоконференцсвязи провёл премьер-министр Михаил Мишустин. Обсуждались меры противодействия распространению нового штамма «омикрон» в регионах.

- Руководителям субъектов Российской Федерации важно активизировать работу. Это касается организации деятельности медицинских учреждений и службы скорой помощи, горячих телефонных линий, привлечения студентов, волонтёров и взаимодействия с людьми старшего возраста. Нужно сделать всё возможное для защиты наших людей, - сказал Михаил Мишустин.

По словам премьера, в регионах необходимо обеспечить запас лекарств, увеличить объёмы ПЦР-тестирований.

Особое внимание в ходе заседания было уделено региональным службам «122». К работе на горячей линии могут привлекаться студенты медицинских вузов и колледжей.

- В Тверской области работа линии на номере «122» ведётся в круглосуточном режиме. Сейчас по этому номеру жители Тверской области могут не только записаться на вакцинацию, получить консультации по вопросам здравоохранения, но и вызвать врача на дом, - утверждает пресс-служба областного правительства.

С начала пандемии на 18 января 2022 года в нашем регионе зарегистрировано 102 440 случаев заражения коронавирусом, в том числе 232 - за последние сутки. Судя по последним данным оперштаба региона, на данный момент заражено свыше 8200 граждан. Большинство из них находятся на излечении дома.

По информации от областного правительства, в ковидных госпиталях на сегодня развёрнуто 1825 коек. Предусмотрено оперативное развёртывание дополнительных коек.

В Верхневолжье действует 12 центров амбулаторной помощи и 57 стационарных вакцинальных пунктов. Также привиться можно в четырех пунктах (без записи) в тверских торговых центрах: в ТЦ «РИО», в Торговом парке №1, в ТЦ «Рубин» и ТЦ «Вавилон».