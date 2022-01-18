Освящённую крещенскую воду передадут в больницы Тверской области

Фото: Тверская епархия

Тысяча маленьких бутылочек с освящённой крещенской водой будет передана в больницы Твери - для врачей и пациентов, а также в социальные учреждения областной столицы. Об этом сообщила Тверская епархия. Вместе с крещенской водой митрополит Амвросий передал для находящихся в больницах города сто Евангелий и двести книг духовного содержания.

В дни празднования Крещения освящённую воду также передадут в больницы и социальные учреждения районов Тверской области.

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