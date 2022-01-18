В Тверской области у пенсионера украли металлический гараж

Злоумышленник украли продал металлический гараж Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 76-летний житель Ржева и сообщил, что у него украли металлический гараж стоимостью 27 000 рублей.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опрос возможных свидетелей. Следователем МО МВД России "Ржевский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ.

Подозреваемого задержали. Им оказался безработный ранее судимый 36-летний житель Ржева. Фигурант пояснил, что сорвал замок, проник в гараж, а потом при помощи арендованного крана-манипулятора похитил его и сдал в пункт приёма металла.

Полицейские проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.