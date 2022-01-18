В Тверской области маленький мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже

По факту ЧП проводится проверка
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
ЧП произошло 18 января 2022 года в Кимрах на улице Кольцова. Мальчик 2018 года рождения при неустановленных обстоятельствах выпал из окна квартир на первом этаже.
Сообщение о случившемся поступило в региональный СКР. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.
При падении ребенок получил ссадины и был доставлен в больницу для наблюдения.
Следователем СК и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.