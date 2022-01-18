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Происшествия18 января 2022 12:44

В Тверской области маленький мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже

Ребенка со ссадинами доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту ЧП проводится проверка

По факту ЧП проводится проверка

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло 18 января 2022 года в Кимрах на улице Кольцова. Мальчик 2018 года рождения при неустановленных обстоятельствах выпал из окна квартир на первом этаже.

Сообщение о случившемся поступило в региональный СКР. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

При падении ребенок получил ссадины и был доставлен в больницу для наблюдения.

Следователем СК и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.