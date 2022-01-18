В Тверской области маленький мальчик выпал из окна квартиры на первом этаже

По факту ЧП проводится проверка Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло 18 января 2022 года в Кимрах на улице Кольцова. Мальчик 2018 года рождения при неустановленных обстоятельствах выпал из окна квартир на первом этаже.

Сообщение о случившемся поступило в региональный СКР. По данному факту следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

При падении ребенок получил ссадины и был доставлен в больницу для наблюдения.

Следователем СК и сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.