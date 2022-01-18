Мужчина и женщина в Твери воровали выручку из аппаратов по продаже воды

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько краж выручки из уличных аппаратов по продаже питьевой воды зафиксировали полицейские в Твери. По ночам злоумышленники повреждали купюроприёмники в аппаратах и похищали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 стати 158 УК РФ "Кража".

Оперативники обследовали места преступлений, изъяли следы и улики. Во время поиска подозреваемых полицейские действовали совместно с сотрудниками службы безопасности потерпевшей фирмы.

Злоумышленников нашли и задержали. Ими оказались неработающие 31-летний мужчина и 34-летняя ранее судимая женщина. В полиции они рассказали, что украденные деньги тратили на алкоголь и продукты. Подобным образом они совершили около трех краж.

За совершение аналогичных преступлений в Тверской области также задержана группа из трех мужчин. Их личности установлены. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.