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Происшествия18 января 2022 12:38

Мужчина и женщина в Твери воровали выручку из аппаратов по продаже воды

Подозреваемые задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Злоумышленников задержала полиция

Злоумышленников задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу несколько краж выручки из уличных аппаратов по продаже питьевой воды зафиксировали полицейские в Твери. По ночам злоумышленники повреждали купюроприёмники в аппаратах и похищали деньги. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2 стати 158 УК РФ "Кража".

Оперативники обследовали места преступлений, изъяли следы и улики. Во время поиска подозреваемых полицейские действовали совместно с сотрудниками службы безопасности потерпевшей фирмы.

Злоумышленников нашли и задержали. Ими оказались неработающие 31-летний мужчина и 34-летняя ранее судимая женщина. В полиции они рассказали, что украденные деньги тратили на алкоголь и продукты. Подобным образом они совершили около трех краж.

За совершение аналогичных преступлений в Тверской области также задержана группа из трех мужчин. Их личности установлены. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.