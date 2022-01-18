В Заволжском районе специалисты проверили фрукты в торговых точках

Фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям провели надзорное мероприятие в торговых точках Заволжского района Твери.

В результате мониторинга выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с хурмой из Азербайджанской Республики; мандаринами из Абхазии, виноградом из Молдовы, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

За нарушение в области карантина растений в отношении виновного лица возбуждено административное производство.