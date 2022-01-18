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Спорт18 января 2022 12:21

В Тверской области пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы Натальи Непряевой

Победителей определят 29 и 30 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы Натальи Непряевой

В Тверской области пройдут соревнования по лыжным гонкам на призы Натальи Непряевой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние январские выходные, 29 и 30 января, в Гришкино пройдут спортивные соревнования, где будут определены победители первенства области по лыжным гонкам на призы Заслуженного мастера спорта России Натальи Непряевой.

Программу спортивных состязаний на январь опубликовал областной спорткомитет. Соревнования и первенства по разным видам спорта состоятся в Твери, Конаково, Удомле, Торжке, Кимрах, Ржеве и Калининском районе.

Более подробно о требованиях и допуску участников будет сообщено дополнительно.