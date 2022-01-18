В Тверской области за выходные остановлен 41 пьяный водитель

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости" Фото: УГИБДД России по Тверской области

В минувшие выходные с 14 по 16 января на территории Тверской области в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости" был остановлен 41 водитель с признаками опьянения, 11 из них передвигались на транспортных средствах в Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщили в Госавтоинспекции и напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Госавтоинспекция Тверской области призывает сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам полиции: 02, 102 или 112.