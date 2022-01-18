Тверской детский технопарк «Кванториум» запускает флешмоб на четвертый день рождения

«Кванториум» открылся в Твери в 2018 году. Графика: Тверской детский технопарк «Кванториум»

20 января Тверской детский технопарк «Кванториум» отметит свой четвертый день рождения. В преддверии праздника учебный центр запускает флешмоб, в котором могут принять участие не только воспитанники технопарка, но и их родители.

В рамках флешмоба нужно снять 10-секундное "горизонтальное" видео с четырьмя словами о том, что такое «Кванториум». В ролике должен присутствовать элемент технопарка – фирменный мерч, заставка на компьютере с эмблемой или другое. Видео необходимо отправить по электронному адресу: maria@kvantorium69.ru.

- Проект «Кванториум» даёт возможность не просто увидеть современные технологии на картинке, но и научиться их применять на практике, - считает губернатор Игорь Руденя.

Детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников.

За четыре года в технопарке «Кванториум» инженерные навыки, программирование и робототехнику смогли освоить более 6 тысяч школьников Тверской области. Порядка 50 тысяч детей и взрослых приняли участие в различных акциях, лекциях, мастер-классах.

В 2019 году тверской «Кванториум» занял первое место в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

В рамках нацпроекта «Образование» в регионе создаётся сеть лабораторий «Кванториума». При областной поддержке школы приобретают современное оборудование - 3D принтеры, компьютеры, а также мебель и необходимую для учебы технику. Также действует мобильная лаборатория технопарка, которая периодически выезжает в районы.